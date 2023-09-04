Польша начала экстрадировать украинцев, связанных с переправкой нелегалов в Европу, - СМИ

В Польше занялись экстрадицией Украинцев, которые связаны с переправкой нелегалов в Европу. Уже известно о случаях выдворения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita .

По информации, которую издание получила от Пограничной службы, Польша, согласно соглашению с Украиной, уже выдворила граждан этой страны, которые переправляют нелегалов в Европу.

При этом, по данным польского штаба Пограничной службы, с 24 февраля прошлого года по 31 августа этого года в Польшу въехали почти 2,87 млн ​​украинских граждан в возрасте 18-60 лет, а выехали почти 2,8 млн украинцев.

Экстрадиция уклонистов из Польши

Как рассказала изданию пресс-секретарь Главного управления полиции, ч тобы доставить уклонистов в страну, Украина должна выдать международный ордер на арест каждого из них.

"Если мы такого иностранца задержим, например, для простой придорожной проверки, наша система КСИП (Национальная полицейская информационная система, - ред.) покажет, что он является лицом, преследуемым прокуратурой Украины, потому что данные Интерпола есть. Мы задерживаем такого человека и сообщаем в прокуратуру. Будут ли ее экстрадировать, решит польский суд", - уточнили в ведомстве.