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Польша начала экстрадировать украинцев, связанных с переправкой нелегалов в Европу, - СМИ

Украина, Понедельник 04 сентября 2023 12:02
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Польша начала экстрадировать украинцев, связанных с переправкой нелегалов в Европу, - СМИ Фото: Польша начала экстрадировать украинцев, связанных с переправкой нелегалов в Европу (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Польше занялись экстрадицией Украинцев, которые связаны с переправкой нелегалов в Европу. Уже известно о случаях выдворения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.

По информации, которую издание получила от Пограничной службы, Польша, согласно соглашению с Украиной, уже выдворила граждан этой страны, которые переправляют нелегалов в Европу.

При этом, по данным польского штаба Пограничной службы, с 24 февраля прошлого года по 31 августа этого года в Польшу въехали почти 2,87 млн ​​украинских граждан в возрасте 18-60 лет, а выехали почти 2,8 млн украинцев.

Экстрадиция уклонистов из Польши

Как рассказала изданию пресс-секретарь Главного управления полиции, чтобы доставить уклонистов в страну, Украина должна выдать международный ордер на арест каждого из них.

"Если мы такого иностранца задержим, например, для простой придорожной проверки, наша система КСИП (Национальная полицейская информационная система, - ред.) покажет, что он является лицом, преследуемым прокуратурой Украины, потому что данные Интерпола есть. Мы задерживаем такого человека и сообщаем в прокуратуру. Будут ли ее экстрадировать, решит польский суд", - уточнили в ведомстве.

Отметим, буквально сегодня нардеп Федор Вениславский заявлял, что целью экстрадиции уклонистов в Украину является возвращение тех, кто выехал за границу незаконно. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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