Польша планирует создать ремонтный центр для танков Leopard, - премьер

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцом строительство хаба по ремонту и модернизации танков Leopard, которые в скором времени будут переданы Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.
"Сегодня я встречусь с руководством Rheinmetall, чтобы продолжить эти переговоры. Мы хотим не только модернизировать танки Leopard, которые есть у нас на складе, но и те, которые будут возвращаться из Украины. Мы хотим иметь возможность ремонтировать и модернизировать", - сказал Моравецкий.
Он отметил, что в Польше уже созданы "разные производственные мощности по выпуску боеприпасов разного калибра для собственных поставок, а также для Украины".
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Польша планирует передать Украине Leopard 2 в течение месяца-двух. В этот срок должны отправить и танки PT-91 (модернизированная версия Т-72).
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.