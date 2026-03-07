Польша поднимала в небо истребители из-за ночной атаки России на Украину

Оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило о том, что из-за масштабной ночной атаки РФ на Украину поднимало в воздух военную авиацию. Сейчас все операции по предотвращению угрозы завершены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польскую армию в сети Х.

"Операции военной авиации в польском воздушном пространстве, связанные с ракетными ударами Российской Федерации по Украине, завершены. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки, которые были активированы, вернулись к стандартной оперативной деятельности, - написали в командовании.

Также Вооруженные Силы страны утверждают, что никакого нарушения воздушного пространства Польши не наблюдалось.

В польской армии утверждают, что соответствующие службы постоянно контролируют ситуацию на территории Украины и находятся в постоянной готовности для обеспечения безопасности воздушного пространства.