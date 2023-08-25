Польша проверит причастность России к вспышке "болезни легионеров" на юге страны

В польском городе Жешув и в его окрестностях зафиксировали вспышку "болезни легионеров", из-за которой умерли уже семь человек. Страна намерена проверить причастность России к инциденту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Как сообщается, Агентство внутренней безопасности Польши расследует, могла ли вспышка "болезни легионеров", унесшая жизнь семи человек на юге страны, быть результатом умышленного вмешательства в систему водоснабжения.

По информации органов здравоохранения, бактерии, вызывающие болезнь, обнаружили у 113 пациентов, госпитализированных в Жешуве и его окрестностях. Семь погибших были в возрасте от 64 до 95 лет и имели другие заболевания.

Заместитель координатора специальных служб Станислав Зарин заявил, что Агентство внутренней безопасности расследует вспышку, чтобы исключить умышленную деятельность. Хотя он назвал это рутиной, по его словам, нужно проверить разные сценарии, в том числе и возможную причастность России.