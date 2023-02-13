RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Польша передала Украине 250 танков Т-72, - Моравецкий

Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Польша уже передала Вооруженным силам Украины 250 советских танков Т-72.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

Он отметил, что в будущем Польша передаст 60 модернизированных Т-72 и PT-91 Twardy.

"Польша уже поставила 250 постсоветских танков. Также мы планируем поставить очередные дополнительные модернизированные 60 танков и еще 14 Leopard", - сказал он.

По его словам, Польша по-прежнему будет активно поддерживать Украину.

PT-91 Twardy

Польский основной боевой танк третьего поколения основан на лицензионном варианте советского Т-72М1.

Т-72

Основной боевой танк второго поколения разработан в СССР. Принят на вооружение советской армии в 1973 году. За 30 лет производства выполнено 14 основных модификаций.

Leopard 2

Немецкий основной боевой танк третьего поколения. Разработанный компанией Krauss-Maffei в 1970-х годах, поступил на вооружение в 1979 году на смену предыдущему Leopard 1 в качестве основного танка западногерманских сухопутных войск.

Напомним, что Германия согласилась передать Украине 14 танков Leopard 2 и предоставила союзникам необходимое разрешение на поставку собственных Leopard Украине.

При этом в Минобороны Польши считают, что партнеры могут собрать сотню современников танков для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныПольшаВойна в Украине