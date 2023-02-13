Польша передала Украине 250 танков Т-72, - Моравецкий

Он отметил, что в будущем Польша передаст 60 модернизированных Т-72 и PT-91 Twardy.

"Польша уже поставила 250 постсоветских танков. Также мы планируем поставить очередные дополнительные модернизированные 60 танков и еще 14 Leopard", - сказал он.

По его словам, Польша по-прежнему будет активно поддерживать Украину.

PT-91 Twardy

Польский основной боевой танк третьего поколения основан на лицензионном варианте советского Т-72М1.

Т-72

Основной боевой танк второго поколения разработан в СССР. Принят на вооружение советской армии в 1973 году. За 30 лет производства выполнено 14 основных модификаций.

Leopard 2

Немецкий основной боевой танк третьего поколения. Разработанный компанией Krauss-Maffei в 1970-х годах, поступил на вооружение в 1979 году на смену предыдущему Leopard 1 в качестве основного танка западногерманских сухопутных войск.