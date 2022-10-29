Польша выбрала компанию из США для строительства своей первой АЭС

Westinghouse выиграл тендер на строительство, участие в котором также приняли французский концерн EDF и южнокорейская KHNP.

"Мы подтверждаем, что в нашем проекте атомной энергетики будет использоваться надежная и безопасная технология", - заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Моравецкий сказал, что решение будет официально принято на заседании кабинета министров в Варшаве в среду.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм приветствовала это решение.

"Это огромный шаг в укреплении наших отношений с Польшей для будущих поколений", - сообщила она.

Грэнхольм сказала, что Польша выбрала Westinghouse для реализации "первой части своего атомного проекта стоимостью 40 миллиардов долларов", не уточнив сумму инвестиций.

Ранее сообщалось, что Германия собирается продлить работу двух из трех последних в стране атомных электростанций до следующей весны в связи с сокращением поставок газа из России.

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