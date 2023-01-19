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Польша может передать танки Leopard ВСУ не дожидаясь решения Германии, - Моравецкий

Фото: Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Решение о передаче танков имеет решающее значение для Украины из-за вероятности повторного наступления России. Польша может передать Leopard украинским воинам, не дождавшись решения Германии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в интервью Polsat.

"Это решение имеет решающее значение для Украины. Вероятно, в феврале, согласно различным экспертным отчетам и анализам, Путин готовится к новому наступлению. К тому времени украинцы должны перевооружиться и пополнить свои ресурсы там, где танки или БМП были выведены с вооружения. Вот почему так важно, чтобы мы вместе с западноевропейскими странами доукомплектовали современные танковые бригады", - пояснил Моравецкий.

Премьер добавил, что Польша предложила Украине 14 танков. В то же время Варшава должна иметь гарантию того, что другие также будут удовлетворять потребности Киева. Среди этих всех стран наименее проактивной пока является Германия.

"Мы будем продолжать настаивать на том, чтобы канцлер и Германия как можно быстрее ответили на наше предложение", - заверил премьер.

Моравецкий добавил, что Польша с Германией договорились передать танки вместе, однако этот вопрос является "второстепенным".

"Или мы получим это согласие, или сделаем все правильно сами. Здесь самое важное, чтобы немцы, датчане, финны, французы и другие народы как можно быстрее предложили свои современные танки, свою тяжелую технику. От этого может зависеть способность защитить свободу в Украине, а значит и безопасность всей Европы", - заявил Моравецкий.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно канцлер Германии Олаф Шольц уклонился от ответа на вопрос о танках Leopard для ВСУ, однако заверил в продолжении поддержки Украины.

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