Польша с союзниками НАТО проведет военные учения у границ с РФ

По информации СМИ, эти тактические учения запланированы на 27-31 марта.

"В тренировках примут участие 16 Поморская механизированная дивизия, войска территориальной обороны, инженерные войска, военно-морские силы армии Польши, а также батальонная группа Североатлантического альянса", - говорится в сообщении.

В свою очередь спикер механизированной дивизии Магдалена Костинская отметила, что это крупнейшие учения 2023 года при участии этого военного объединения.

"В военных учениях примут участие 2,5 тысяч польских и иностранных военных, около 500 единиц техники и плавсредств", - говорится в сообщении.

Ожидается, что кроме территории вокруг Вислинской косы, сценарий учений предполагает привлечение военного порта в Гдыне, 22-й базы тактической авиации в Мальборке, учебного центра в Моджевине.

"Главным элементом учений будет осуществление переправы через Вислинскую косу польскими и союзническими подразделениями при поддержке инженерных войск. Также будут отрабатываться вопросы отражения террористической атаки с захватом заложников, совершение разведывательных действий в районе Гданьского залива и Вислинской косы, действия в результате химического заражения территории", - добавляют в сообщении.

Напомним, что в конце прошлого года несколько стран НАТО провели военные учения у границ Беларуси и России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.