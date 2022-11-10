Польша и Косово заключили соглашение о консульских отношениях

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на публикацию министерства иностранных дел Польши.

Соглашение является реализацией постановления Совета Министров от 5 сентября 2022 г. об установлении консульских отношений между Республикой Польша и Косово. В своем решении от 26 февраля 2008 г. Совет Министров признал независимость Республики Косово, но при этом не установил дипломатических и консульских отношений.

В министерстве отмечают, что это соглашение поможет обеспечить гражданам Польши оптимальный уровень консульской помощи на территории Косово.

"Польша поддерживает европейскую интеграцию всех западно-балканских стран и участвует в обеспечении стабилизации и безопасности в регионе, в том числе посредством польского военного контингента КФОР и полицейской миссии ЕВЛЕКС в Косово", - заявили в ведомстве.