Польша и Косово заключили соглашение о консульских отношениях

Правительства Польши и Косово заключили соглашение об установлении консульских отношений путем обмена нотами.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию министерства иностранных дел Польши.
Соглашение является реализацией постановления Совета Министров от 5 сентября 2022 г. об установлении консульских отношений между Республикой Польша и Косово. В своем решении от 26 февраля 2008 г. Совет Министров признал независимость Республики Косово, но при этом не установил дипломатических и консульских отношений.
В министерстве отмечают, что это соглашение поможет обеспечить гражданам Польши оптимальный уровень консульской помощи на территории Косово.
"Польша поддерживает европейскую интеграцию всех западно-балканских стран и участвует в обеспечении стабилизации и безопасности в регионе, в том числе посредством польского военного контингента КФОР и полицейской миссии ЕВЛЕКС в Косово", - заявили в ведомстве.
Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал представителей Сербии и Косово воздерживаться от односторонних действий, способных привести к эскалации.
Ранее сообщалось, что косовские сербы в знак протеста решили выйти из всех органов и учреждений Косово, пока Приштина не отзовет решение об изменении сербских автономеров.