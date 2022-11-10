RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Польша и Косово заключили соглашение о консульских отношениях

Фото: Польша s Косово установили консульские отношения (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Правительства Польши и Косово заключили соглашение об установлении консульских отношений путем обмена нотами.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию министерства иностранных дел Польши.

Соглашение является реализацией постановления Совета Министров от 5 сентября 2022 г. об установлении консульских отношений между Республикой Польша и Косово. В своем решении от 26 февраля 2008 г. Совет Министров признал независимость Республики Косово, но при этом не установил дипломатических и консульских отношений.

В министерстве отмечают, что это соглашение поможет обеспечить гражданам Польши оптимальный уровень консульской помощи на территории Косово.

"Польша поддерживает европейскую интеграцию всех западно-балканских стран и участвует в обеспечении стабилизации и безопасности в регионе, в том числе посредством польского военного контингента КФОР и полицейской миссии ЕВЛЕКС в Косово", - заявили в ведомстве.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал представителей Сербии и Косово воздерживаться от односторонних действий, способных привести к эскалации.

Ранее сообщалось, что косовские сербы в знак протеста решили выйти из всех органов и учреждений Косово, пока Приштина не отзовет решение об изменении сербских автономеров.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаКосово