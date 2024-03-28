Польша готовит "революционные" изменения в помощи беженцам из Украины

По данным издания, министерство внутренних дел и 29 марта представит проект изменений в закон. Его основные положения были представлены на конференции по жилищной ситуации беженцев из Украины.

Изменения в правилах

Ключевым изменением станет отмена нормы, которая предусматривает финансирование питания и проживания украинцев в 40 злотых в день (400 гривен) в небольших частных центрах вместимостью до десяти человек.

Правительство будет оплачивать пребывание украинца только в тех местах, которые имеют договоренности с воеводой и, следовательно, находятся под контролем государства.

По данным правительства, сейчас в центрах коллективного размещения проживают 39 937 человек, т.е. 4,2%. беженцев в Польше. Мацей Душчик, заместитель министра внутренних дел, отвечающий за миграционную политику, признал, что большая часть из них не сможет справиться без поддержки.

"Мы рассматриваем вопрос о частичной оплате, потому что возникла проблема, что причитающееся по специальному закону гражданину Украины, а не гражданину Польши, является равноценным. Мы должны это сбалансировать. Дело в том, что государство помогает, например, украинской беженке с детьми, давая ей жилье и еду, но не гарантирует такой защиты польской матери", - сказал он.

Важным изменением станет введение со следующего года разрешения на временное проживание для беженцев из Украины (оно предоставляется на три года). В настоящее время специальный закон автоматически распространяется на всех, у кого есть PESEL UKR - документ, дающий возможность пребывания в Польше сроком на 18 месяцев с возможностью уехать из страны на срок до 30 дней. У гражданина Украины будет выбор, но если он решит остаться временно, ему придется заполнить специальное заявление в коммуне, пройти процедуру проверки в органах внутренней безопасности, пограничной службе и полиции и сдать отпечатки пальцев.

Пока неизвестно, как правительство будет справляться с огромным количеством украинских детей, не посещающих школу. Министр признал, что решения польского правительства необходимо согласовывать с украинским государством (такие переговоры продолжаются). В настоящее время специальный закон разрешает онлайн-обучение как в Украине, так и в польских школах. "По системе PESEL UKR у нас 380 тысяч детей школьного возраста, а 210 тысяч человек получают пособие 800+. Дети. Сколько их на самом деле в Польше? Мы не знаем", - сказал Душчик.

Украинские беженцы в Европе

По данным Агентства ООН по делам беженцев по состоянию на 14 марта 2024 года было зафиксировано по всему миру 6,486 млн беженцев из Украины (5,983 млн беженцев зафиксировано в Европе и 0,503 млн за пределами Европы). В Польше находится 956,6 тысяч.

По оценке НБУ, за год количество увеличилось примерно на 200 тыс. человек в год. НБУ прогнозирует, что в 2024 году с учетом сохранения высоких рисков безопасности ожидается продолжение оттока мигрантов, хотя и незначительное (около 100 тыс. человек по итогам года).

После снижения рисков безопасности в 2025 году в Украину вернется ориентировочно 400 тыс. человек.