Польши не было на Форуме оборонных индустрий, хотя приглашение получила одна из первых, - посол

По его словам, "это вопрос к польской стороне, потому что Польша была одной из первых, кого пригласили на мероприятие".

"Мы пригласили всех из дружественных нам стран, в том числе и предприятия оборонной промышленности. Польша одной из первых получила это приглашение, поэтому мы ожидали участия польской стороны", - добавил он.

Зварыч отметил, что это суверенное решение каждой страны.

"Мы пришлем приглашение, а государство уже будет решать, принимать это приглашение или нет, исходя из своих интересов. Поэтому мы с уважением относимся к таким решениям, но это не повод обвинять Украину в том, что Польши там нет", - подчеркнул он.

Форум оборонных индустрий

Первый Международный форум оборонных индустрий (DFNC1) прошел в Киеве 29 сентября. Он объединил 252 компании из более чем 30 стран.

На форуме присутствовали производители танков, артиллерии, дронов, боеприпасов, разработчики инновационного программного обеспечения и владельцы уникальных сложных технологий из государств-партнеров. Кроме того, присоединились украинские государственные и частные предприятия оборонно-промышленного комплекса.

В ходе форума президент Украины объявил о создании альянса оборонных индустрий и спецфонда в оборонной сфере. Его наполнят деньгами по российским активам и дивидендам от государственных оборонных активов.