Польша строит модульные дома для беженцев. Россия бросила жителей Донбасса замерзать

Несмотря на то, что боевые действия в Северодонецке, Рубежном, Попасной, Светлодарске, Мироновке, Тошковке и других прилегающих к ним населенных пунктах закончились полтора года назад, люди там живут без воды, отопления, газа, электричества и связи.

Поскольку работать на оккупированных территориях у независимых журналистов возможности нет, пообщаться с местными жителями там могут только российские блоггеры и волонтеры. Но даже по их сюжетам и репортажам можно понять, какая беспросветная жизнь царит там, куда пришла российская армия.

Почти всюду одна и та же картина. Никакого обновления не происходит. Люди живут на развалинах своих домов, в подвалах и гаражах. Вторую зиму зимуют без электричества и отопления. Мерзнут, греются дровами, готовят еду на кострах.

За полтора года Россия так и не создала для жителей разрушенных городов Донбасса приемлемые условия и не предоставила им даже временного жилья. Хотя, очевидно, есть все возможности для этого. Для сравнения можно посмотреть, как помогают гражданам, потерявшим жилье в результате обстрела, на подконтрольных Украине территориях.

К примеру, в ряде городов Украины с участием Польши были установлены модульные городки для переселенцев. В таких городках, появившихся во Львове, Буче, Бородянке и нескольких других городах, сегодня уже живут тысячи людей из разных регионов Украины, пострадавших от российской агрессии.

Конечно, это временное, дешевое и не очень комфортное жилье. Но в нем хотя бы есть электричество, отопление, вода и интернет. И люди могут жить в нормальных условиях, а не замерзать в подвалах или полуразвалившихся домах, где электричества нет два года. Их не оставили на улице. Им довольно быстро предоставили хоть какое-нибудь жилье на первое время.

И сделала это далеко не самая богатая страна Европы, а Польша.

Могла ли Россия с ее заоблачными доходами от продажи нефти и газа за полтора года сделать для обездоленных людей Донбасса хотя бы несколько таких модульных городков. Установить их где-то подальше от линии фронта, где-нибудь в Луганске? Бесспорно. Для этого она имеет как финансовые, так и технические возможности. Однако Россия этого не сделала. И причина такого бездействия очевидна – россиянам просто плевать на жителей Донбасса.

Российскому правительству нет дела и до своих граждан, постоянно записывающих жалобы и обращения к Путину. Что уж говорить о жителях Донбасса, которые являются для Кремля украинцами. То есть – по определению людьми второго сорта.

Вот и получается, что полякам, с которыми Украина не всегда имеет гладкие отношения, не плевать на людей. А россиянам, которые подчеркивают, что защищают и спасают людей Донбасса – по факту на них плевать. И в этом состоит ключевое отличие Европы от "русского мира".

У российских патриотов принято смеяться над европейскими ценностями, но на конкретном примере мы можем наглядно видеть, в чем преимущество таких ценностей над московским "скрепами". Имея перед глазами примеры обращения с беженцами со стороны Польши и России, несложно понять, в чем фундаментальная разница между этими двумя мирами. И эта разница заключается в том, что в Европе человек – важный, а в России – нет.

У Польши нет таких колоссальных ресурсов как у режима Путина. Но она тратит их на помощь людям, потому что для Польши люди важны. В России же просто не принято тратить деньги на людей. И это в полной мере почувствовали на себе те неудачники, кому не повезло жить в разоренных Россией городах и поселках Донецкой и Луганской областей, замерзая без отопления и электричества.