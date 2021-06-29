Польща ввела обов'язковий карантин для українців, але є винятки
Фото: Польща зобов'язала українців проходити карантин (Getty Images)
Польща запровадила обов'язковий карантин для громадян України після перетину кордону. Українським громадянам тепер доведеться проходити 10-денний карантин.
Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу "Коронавірус Інфо".
Карантин стосується не тільки українців, а всіх, хто їде з країн, які не входять до Шенгенської зони. Однак від обов'язкового карантину звільняються особи:
- після 7 днів карантину при негативному результаті тесту на COVID-19;
- які отримали повний курс щеплення вакциною, зареєстрованою в ЄС;
- які мають підтвердження про одужання після COVID-19;
- визначені в положенні Ради міністрів ЄС про встановлення обмежень та заборон у зв’язку з епідемією;
- які подорожують літаком із країн, що не входять до Шенгенської зони, та перебуватимуть протягом 24 годин, маючи авіаквиток, що це підтверджує.