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Польща ввела обов'язковий карантин для українців, але є винятки

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Польща, Вівторок 29 червня 2021 16:40
Польща ввела обов'язковий карантин для українців, але є винятки Фото: Польща зобов'язала українців проходити карантин (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Польща запровадила обов'язковий карантин для громадян України після перетину кордону. Українським громадянам тепер доведеться проходити 10-денний карантин.

Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу "Коронавірус Інфо".

Карантин стосується не тільки українців, а всіх, хто їде з країн, які не входять до Шенгенської зони. Однак від обов'язкового карантину звільняються особи:

  • після 7 днів карантину при негативному результаті тесту на COVID-19;
  • які отримали повний курс щеплення вакциною, зареєстрованою в ЄС;
  • які мають підтвердження про одужання після COVID-19;
  • визначені в положенні Ради міністрів ЄС про встановлення обмежень та заборон у зв’язку з епідемією;
  • які подорожують літаком із країн, що не входять до Шенгенської зони, та перебуватимуть протягом 24 годин, маючи авіаквиток, що це підтверджує.
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