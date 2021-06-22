Польща відновлює роботу КПП на кордоні з Україною: відома дата
На кордоні з Польщею з 23 червня відкриються три автомобільні пункти пропуску. Зокрема, мова йде про КПП "Зосин-Устилуг" "Долгобичув - Угринів" та "Кросценко - Смільниця".
Про це повідомляє прес-центр ДПСУ.
"Польські колеги поінформували Держприкордонслужбу України про готовність відновити пропускні операції в польській частині автомобільних пунктів пропуску "Зосин-Устилуг" "Долгобичув - Угринів" та "Кросценко - Смільниця", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що зазначені пункти пропуску відновлюють свою роботу 23 червня о 01:00.
Зазначимо, що уряд України прийняв рішення щодо відновлення роботи усіх пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС ще 20 травня 2020 року.
Нагадаємо, що 16 червня, у пункті пропуску "Шегині-Медика" на українсько-польському кордоні відновили пропуск автомобілів.