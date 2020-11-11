Польща - Україна: що треба знати про контрольний матч

Збірна України на виїзді зіграє товариський матч проти команди Польщі. Трансляція розпочнеться о 21:45, а дивитися поєдинок можна на телеканалах "Україна" і "Футбол 1". Букмекери віддають невелику перевагу господарям поля.

11 листопада 21:45

Хожув, Сілезький стадіон

Підопічні Андрія Шевченка проведуть першу з трьох ігор в цю міжнародну паузу. Товариська зустріч з командою Єжи Бженчека стане підготовкою до вирішальних матчів Ліги націй проти Німеччини і Швейцарії.

Повний паритет

За всю історію протистояння суперники зустрічалися між собою 8 разів: тричі Україна перемагала, тричі зазнавала поразки, і ще дві зустрічі закінчилися внічию. Навіть різниця забитих і пропущених м’ячів - 9-9.

Прогноз

На думку букмекерів, у сьогоднішній зустрічі польська збірна має трішки більше шансів на перемогу. Поставити на успіх господарів поля можна з коефіцієнтом 2,37, а тріумф збірної України оцінюється у 3,00, нічия - 3,25.

Де дивитись

Гра між національними командами відбудеться в середу, 11 листопада, в Хожуві на Сілезькому стадіоні. Організатори поєдинку вирішили, що гра повинні пройти без уболівальників на трибунах, оскільки в Польщі погіршилася ситуація з коронавірусом.

Пряма трансляція поєдинку буде доступна на телеканалі "Україна". Також матч покаже канал "Футбол 1". Початок о 21:45 за київським часом.

Що далі

14 числа "синьо-жовті" в Лейпцигу в рамках п’ятого туру Ліги націй зіграють із Німеччиною, а 17 в Люцерні в шостому турі ЛН поміряються силами зі Швейцарією.