Польща - Україна: що треба знати про контрольний матч

Команда Андрія Шевченка готується до заключних матчів в Лізі націй
Збірна України на виїзді зіграє товариський матч проти команди Польщі. Трансляція розпочнеться о 21:45, а дивитися поєдинок можна на телеканалах "Україна" і "Футбол 1". Букмекери віддають невелику перевагу господарям поля.
11 листопада 21:45
Хожув, Сілезький стадіон
Підопічні Андрія Шевченка проведуть першу з трьох ігор в цю міжнародну паузу. Товариська зустріч з командою Єжи Бженчека стане підготовкою до вирішальних матчів Ліги націй проти Німеччини і Швейцарії.
Повний паритет
За всю історію протистояння суперники зустрічалися між собою 8 разів: тричі Україна перемагала, тричі зазнавала поразки, і ще дві зустрічі закінчилися внічию. Навіть різниця забитих і пропущених м’ячів - 9-9.
Прогноз
На думку букмекерів, у сьогоднішній зустрічі польська збірна має трішки більше шансів на перемогу. Поставити на успіх господарів поля можна з коефіцієнтом 2,37, а тріумф збірної України оцінюється у 3,00, нічия - 3,25.
Де дивитись
Гра між національними командами відбудеться в середу, 11 листопада, в Хожуві на Сілезькому стадіоні. Організатори поєдинку вирішили, що гра повинні пройти без уболівальників на трибунах, оскільки в Польщі погіршилася ситуація з коронавірусом.
Пряма трансляція поєдинку буде доступна на телеканалі "Україна". Також матч покаже канал "Футбол 1". Початок о 21:45 за київським часом.
Що далі
14 числа "синьо-жовті" в Лейпцигу в рамках п’ятого туру Ліги націй зіграють із Німеччиною, а 17 в Люцерні в шостому турі ЛН поміряються силами зі Швейцарією.