Польща і Україна планують покращити роботу пунктів пропуску на кордоні

Президент України Володимир Зеленський заявив про плани покращувати роботу пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. Про це він заявив в ході офіційного візиту до Польщі.

Сел ловам Зеленського, України співпрацює з Польщею в рамках будівництва транс'європейської магістралі "Віа-Карпатія".

"Наша держава зацікавлена ​​стати учасником регіональних проектів і ініціатив польської держави. Наприклад, таких як "Тріморье ". Вже зараз ми співпрацюємо в рамках будівництва транс'європейської магістралі" Віа-Карпатія ". Ми також обговорили амбітний для нас проект водного шляху Е-40", - повідомив президент України.

Зеленський також поінформував про плани покращувати роботу пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.

"Важливим елементом нашого діалогу також є прикордонне співробітництво. Ми будемо покращувати роботу пунктів пропуску на українсько-польському кордоні", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, президент України зараз перебуває з офіційним робочим візитом у Польщі. Зеленський під час зустрічі з президентом Анджеєм Дудою заявив, що газопровід "Північний потік-2" є неприйнятним.