Польща провела засідання Радбезу. Обговорювали загрозу вторгнення РФ в Україну

Засідання Ради національної безпеки тривало близько трьох годин.

Після зустрічі президент Польщі заявив, що нинішня ситуація "в міжнародному просторі складна".

"Ми маємо справу з величезними переміщеннями російських військ", - заявив Дуда.

Президент підкреслив, що для Польщі ця ситуація має велике значення.

"Ми є членом НАТО і ЄС. Ми є країною, яка безпосередньо сусідить з Україною та Білоруссю. Безпека, суверенітет, свобода України, як і Білорусі, є для нас важливими, стратегічними питаннями. Я радий, що на польській політичній сцені є почуття глибокої відповідальності за ці питання", - сказав Дуда.

При цьому він додав, що в ході засідання прем'єр країни і міністри надали детальну інформацію про поточну ситуацію в міжнародному просторі навколо України, а також в Білорусі.

Однак Дуда більше ніяких подробиць засідання не навів.