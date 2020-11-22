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Польща продовжила дистанційне навчання в школах до Різдва, потім обіцяють вакцину

Варшава, Неділя 22 листопада 2020 06:37
Польща продовжила дистанційне навчання в школах до Різдва, потім обіцяють вакцину
Фото: Матеуш Моравецький (wikimedia.orgMarek Mytnik)
Автор: Инна Собора

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький повідомив, що дистанційну форму навчання у школах продовжать до Різдвяних свят. Зимові шкільні канікули триватимуть з 4 до 17 січня.

Про це пише "Польське радіо".

За словами Моравєцького, близько 18 січня у Польщі може бути доступною перша партія вакцини від коронавірусу.

"Ми вирішили, що закриття шкіл буде продовжено до 23-24 грудня, а після цього ми вирішили провести зимові канікули, тобто освітню перерву у школах, одночасно від початку січня, 4 січня (це, здається, понеділок), до 17-18 січня", - сказав прем'єр.

Він також закликав громадян на час зимових канікул нікуди не їздити, щоб після свят не доводилось вводити новий карантин.

Раніше повідомлялося, що уряд Польщі дозволив роботу торгових центрів і магазинів за дотримання найжорсткіших санітарних заходів.

Нагадаємо, з 7 листопада у Польщі посилили карантинні обмеження. Зокрема, закрили заклади культури, обмежили роботу торгових центрів.

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