Польща придбає американські системи HIMARS

Тактична ракетна система має дальність ураження до 300 км

В воскресенье в Польше объявят о приобретении американских систем HIMARS. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анонс, опубликованный на сайте министерства обороны страны.

Так, переговоры о заключении контракта Варшава и Вашингтон вели несколько лет. О закупке вооружений официально объявят премьер-министр Матеуш Моравецкий и министр обороны Мариуш Блащак.

Отметим, система HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System — Высокомобильная артиллерийская ракетная система) представляет собой многофункциональную реактивную систему залпового огня.

Также она способна использовать как обычные неуправляемые, так и управляемые боеприпасы, а также тактические ракеты.

Сообщается, что разрешение на продажу Польше ракетных систем Госдепартамент США выдал в ноябре 2017 года. Наряду с HIMARS, Варшава намерена приобрести ракеты и ряд прочих вооружений.

Общая сумма контракта составляет 500 млн. долларов из которых 250 млн долларов — стоимость HIMARS.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Европе пошло бы на пользу, если бы США разместили свои ракеты с ядерными боеголовками на континенте.