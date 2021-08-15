Польща ухвалила закон про реституцію. Ізраїль відкликав посла з Варшави

У законопроекті йдеться, що адміністративні рішення більше не можуть бути оскаржені в суді після закінчення 30-річного періоду, що, по суті, не дозволить євреям, які пережили Голокост, повернути власність, захоплену владою комуністичної Польщі.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід вже викликав ізраїльського посла у Варшаві до Ізраїлю для проведення консультацій на необмежений час. Лапід додав, що ізраїльське МЗС також порекомендує послу Польщі в Ізраїлі продовжити відпустку на батьківщині.

Він підкреслив, що Ізраїль веде переговори з США про можливу реакцію на прийняття закону про реституцію.