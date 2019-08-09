Польща застерігає країни Євросоюзу від зближення з Росією

Польща хоче переконатися в тому, що нова Європейська комісія продовжить суворий курс щодо Росії і стурбована тим, що деякі країни Євросоюзу стають усе лояльнішими до свого східного сусіда, навіть коли Кремль розправляється з інакомислячими у себе в країні. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Марцин Пржидач, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Здається, що деякі європейські лідери не усвідомлюють, що їхню активність можна інтерпретувати як прагнення до потепління відносин, і якщо вони дійсно проводять таку політику, то це помилка", - сказав заступник голови польського МЗС.

Він додав, що потепління відносин із Росією може сигналізувати Кремлю, що російська політика ескалації, зокрема, анексія українського Криму в 2014 році залишиться безкарною, і це створить небезпечний прецедент.

Пржидач вважає, що новому керівництву Євросоюзу слід дослухатися до заклопотаності країн Центральної і Східної Європи та держав Балтії, з урахуванням їх близькості до Росії і досвіду відносин із Москвою.

Указ російського президента Володимира Путіна про прискорене видання паспортів РФ жителям підконтрольних бойовикам районів Донбасу, зі слів дипломата, є ще одним прикладом російської агресії проти України.

Польща розраховує на чітку європейську позицію Брюсселя щодо цих останніх дій Росії.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Литви заявило, що домагатиметься того, щоб російські паспорти, видані в спрощеному порядку жителям Східної України не визнавалися в масштабі Євросоюзу.