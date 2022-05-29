Польща надасть Україні 18 самохідних гаубиць, - ЗМІ

Польські військові вже навчили сто українських артилеристів поводженню з гарматними гаубицями. Тепер у розпорядженні ЗСУ не менше 24 західних самохідних гарматних установок.

Шість одиниць обладнання аналогічного типу під назвою "Цезар" були передані Францією.

У свою чергу, Німеччина і Нідерланди заявили про передачу в цілому 12 одиниць, проте Берлін пояснює, що навчання екіпажів управлінню своїми Panzerhaubitzen 2000 ще триває і дата, коли техніка надійде в Україну, невідома.

Самохідні гаубиці KRAB - це обладнання, яке вже кілька років перебуває на озброєнні польської армії. Гаубиці виробляються компанією Huta Stalowa Wola. Гусеничне шасі виготовлено за корейською ліцензією, а 155-мм гармата є модифікацією британського озброєння. Максимальна дальність стрільби становить 40 км з базовими боєприпасами. Краб може стріляти 6 разів на хвилину.