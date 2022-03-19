Польща пропонує ЄС ввести повну заборону на торгівлю з Росією

Польща запропонувала Європейському союзу ввести повну заборону на торгівлю з Росією. Таким чином: уряд Польщі закликає посилити санкції проти Москви за її вторгнення в Україну.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на National Post.
Польща пропонує якомога швидше додати до цього пакету санкцій торгову блокаду, включаючи обидва морські порти Росії, а також заборону на сухопутну торгівлю.
"Повне припинення російської торгівлі змусить Росію задуматися про те, чи не краще припинити цю жорстоку війну", - сказав Моравецький.
Раніше на цьому тижні країни-члени ЄС погодили четвертий пакет санкцій проти Росії. Деталі не були розкриті, але головуюча в ЄС Франція заявила, що торговий статус Росії як "країни найбільшого сприяння" буде анульований.
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