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Польща попросить НАТО про розміщення бригадної групи на своїй території

Фото: Польща хоче розмістити більше сил НАТО
Автор: Олександр Білоус

Польща на саміті НАТО в Мадриді 29-30 червня попросить розмістити на своїй території бригадну бойову групу Альянсу. Міністр оборони Польщі Матеуш Блащак заявив, що НАТО потребує зміцнення східного флангу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polska Times.

"Підтверджую, що ми хочемо розмістити в Польщі бригадну групу структур НАТО", - сказав Блащак.

За його словами, на Варшавському саміті в 2016 році було прийнято рішення про створення батальйонних бойових груп за участю союзних військ у Польщі та регіоні.

"Ми добиваємося, щоб в Мадриді були прийняті рішення щодо подальшого підвищення їх потенціалу як елемента посилення стримування і оборони східного флангу НАТО", - сказав міністр.

При цьому Блащак зазначив, що безпека регіону, в тому числі східного флангу Північноатлантичного союзу, а значить і всього НАТО, зараз є пріоритетним питанням.

Нагадаємо, Литва повинна збільшити витрати на оборону до 3% ВВП, щоб мати можливість розмістити набагато більшу кількість військ НАТО. Президент Литви Гітанас Науседа заявив про це напередодні саміту НАТО, на якому будуть розглянуті способи протидії зростаючим загрозам безпеки, що виходять від Росії.

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