Польща попросить НАТО про розміщення бригадної групи на своїй території

"Підтверджую, що ми хочемо розмістити в Польщі бригадну групу структур НАТО", - сказав Блащак.

За його словами, на Варшавському саміті в 2016 році було прийнято рішення про створення батальйонних бойових груп за участю союзних військ у Польщі та регіоні.

"Ми добиваємося, щоб в Мадриді були прийняті рішення щодо подальшого підвищення їх потенціалу як елемента посилення стримування і оборони східного флангу НАТО", - сказав міністр.

При цьому Блащак зазначив, що безпека регіону, в тому числі східного флангу Північноатлантичного союзу, а значить і всього НАТО, зараз є пріоритетним питанням.