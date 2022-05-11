Польща допоможе Україні у страхуванні перевізників пального, - Свириденко

"Сьогодні ця проблема потребує врегулювання на урядовому рівні, оскільки страхові компанії зобов'язують перевізників отримувати додаткове покриття для в'їзду в Україну, що в результаті здорожує вартість пального", - зазначила міністр.

За її словами, українська і польська сторони також домовились про допомогу з боку Вальдемара Буди щодо координації з Міністерством сільського господарства та міського розвитку в напрямку інтенсифікації фіто-санітарного контролю українських сільськогосподарських товарів, які експортуються до Польщі.

“Це дозволить значно пришвидшити обробку українських вантажів, що прямують до Польщі. Вдячні польським партнерам за готовність до активної співпраці для зміцнення української економіки й протидії російському агресору", - підсумувала Свириденко.

Нагадаємо, як раніше повідомила міністр, Польща може виступати великим транзитером палива для України, забезпечуючи надходження понад 200 тисяч тонн продукції щомісячно.