Польща не планує виходити з ЄС: прем'єр країни звинуватив опозицію в брехні

"Наша дорога опозиція намагається натякнути, що ми хочемо послабити союз, вийшовши з ЄС", - відзначив Моравецький.

За його словами, брехня, яку поширює опозиція - спрямована на ослаблення ЄС.

"Очевидно, що це не просто фейкові новини, це щось гірше - це брехня, спрямована на ослаблення Євросоюзу", - відзначив прем’єр.

Відзначимо, що цими вихідними у Польщі пройшли протести після рішення Конституційного суду, щодо того, що положення договору про ЄС несумісні з конституцією країни. Опозиція, зі свого боку, заявила, що це є початком виходу Польщі з союзу.