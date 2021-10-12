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Польща не планує виходити з ЄС: прем'єр країни звинуватив опозицію в брехні

Автор: Сергій Пишкін

Уряд Польщі не хоче, аби країна вийшла з Європейського союзу. Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький звинуватив опозицію у поширенні брехні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Наша дорога опозиція намагається натякнути, що ми хочемо послабити союз, вийшовши з ЄС", - відзначив Моравецький.

За його словами, брехня, яку поширює опозиція - спрямована на ослаблення ЄС.

"Очевидно, що це не просто фейкові новини, це щось гірше - це брехня, спрямована на ослаблення Євросоюзу", - відзначив прем’єр.

Відзначимо, що цими вихідними у Польщі пройшли протести після рішення Конституційного суду, щодо того, що положення договору про ЄС несумісні з конституцією країни. Опозиція, зі свого боку, заявила, що це є початком виходу Польщі з союзу.

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