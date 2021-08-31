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Польща планує відмовитися від вугілля. У країні побудують нові АЕС

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Вівторок 31 серпня 2021 19:33
Польща планує відмовитися від вугілля. У країні побудують нові АЕС Фоо: у Польщі побудують нові АЕС (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Польщі планує скоротити частку вугілля в енергобалансі до 11% приблизно через 20 років. У зв'язку з цим в країні побудують нові атомні енергостанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Для будівництва нових АЕС в Польщі два приватних підприємця Зигмунт Солож і Міхал Соловов підписали договір про спільний проект.

Вони планують побудувати від чотирьох до шести ядерних реакторів потужністю 300 мегават кожен. Інвестиції планується здійснити на місці електростанції, що працює на бурому вугіллі в Патнові. Ця електростанція експлуатується компанією ZE PAK SA, що належить Соложу, яка зобов'язалася відключити її до 2030 року.

Підрозділ "зеленої" енергетики Synthos, який володіє ексклюзивними правами в Польщі на малі атомні реактори GE Hitachi Nuclear Energy, надасть технологію.

Однак поки не відомо в які терміни планується завершити будівництво АЕС і вартості проекту.

Польща, в якій близько 70% виробництва електроенергії залежить від вугілля, потребує атомної енергії, щоб допомогти їй відмовитися від брудного палива.

Підприємці заявили, що їх приватний проект не конкурує з планом держави побудувати до 9 гігават атомної енергії з використанням великих реакторів потужністю понад 1 гігават кожен.

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