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Польща першою в НАТО закупить турецькі бойові безпілотники

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Варшава, Неділя 23 травня 2021 02:28
Польща першою в НАТО закупить турецькі бойові безпілотники Фото: Польща закупить турецькі Bayraktar (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Польща стане першою країною, що входить до НАТО, яка закупить у Туреччини бойові безпілотники. В цілому це будуть 24 дрони моделі Bayraktar TB2, перша з чотирьох партій надійде в розпорядження польської армії вже в 2022 році.

Про це повідомляє портал PolskieRadio.

За словами міністра оборони Польщі Маріуша Блащака,"польська армія отримає в розпорядження перевірену зброю, якої ніколи ще не було в її оснащенні".

Турецькі безпілотники були випробувані у військових конфліктах і будуть озброєні протитанковими ракетами. Контракт з Туреччиною також включає логістичний і навчальний пакети. Його планується укласти 25 травня, коли президент Польщі Анджей Дуда відправиться до Туреччини з офіційним візитом.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що безпілотники Bayraktar TB2 здатні протягом 12 годин вести спостереження і завдавати високоточні удари.

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