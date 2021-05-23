Польща першою в НАТО закупить турецькі бойові безпілотники

Польща стане першою країною, що входить до НАТО, яка закупить у Туреччини бойові безпілотники. В цілому це будуть 24 дрони моделі Bayraktar TB2 , перша з чотирьох партій надійде в розпорядження польської армії вже в 2022 році.

За словами міністра оборони Польщі Маріуша Блащака,"польська армія отримає в розпорядження перевірену зброю, якої ніколи ще не було в її оснащенні".

Турецькі безпілотники були випробувані у військових конфліктах і будуть озброєні протитанковими ракетами. Контракт з Туреччиною також включає логістичний і навчальний пакети. Його планується укласти 25 травня, коли президент Польщі Анджей Дуда відправиться до Туреччини з офіційним візитом.