Польща переходить в "червону зону" через спалах COVID-19

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкий заявив, що вся країна з 24 жовтня перебуватиме в "червоній зоні" через тривале поширення коронавірусу. Він розповів, які обмеження будуть введені на всій території Польщі.

Про це повідомляє Wiadomosci.

"На жаль, ситуація як і раніше серйозна і динамічна. Сьогодні відбулося чергове збільшення числа інфікованих. Число померлих також велике, і наші дії повинні бути дуже рішучими", - сказав Моравецкий.

Він також додав, що темпи зростання нових випадків коронавірусу необхідно уповільнити, оскільки за такої тенденції наступного тижня в Польщі може бути до 25 тисяч хворих в день.

Таким чином, за новими правилами учні 4-8 класів будуть навчатися дистанційно. З 8:00 до 16:00 підлітки зможуть виходити з дому тільки під наглядом дорослих. Також в країні діятиме заборона на зібрання за участю більше 5 осіб.

Крім того, заклади громадського харчування будуть закриті для відвідувачів, проте продовжать готувати їжу на винос і для доставки.

Зазначається, що за минулу добу в Польщі зареєстрували 13 632 нових випадки зараження COVID-19. Також було зафіксовано 153 летальних випадки.

Нагадаємо, раніше у Польщі ввели так звані години для людей похилого віку, щоб зменшити ризик інфікування коронавірусом.

Крім того, РБК-Україна писало, що в Польщі був введений обов'язковий масковий режим по всій території країни.