Польща офіційно вимагатиме від Німеччини репарацій за Другу світову війну.

"Прийнято рішення звернутися за репараціями до Німеччини. Це Польський обов'язок - повідомляти про них", - заявив він.

За даними польської влади, особисті втрати країни становлять 5,2 млн осіб, матеріальні втрати - 797 398 млн злотих, культурні цінності - 19 310 млн злотих, банківські втрати 89 321 млн злотих. При цьому страхові втрати становлять 34,8 млрд злотих.

Підсумовування всіх субкоштів було оцінено в 6 трильйонів 220 мільярдів 608 мільйонів злотих.

Депутат від партії "Право і справедливість" Аркадіуш Муларчик заявив, що сума в доповіді про військові репарації, які Польща повинна отримати від Німеччини, становить понад 850 млрд доларів.

Відзначимо, що в цілому у Другій світовій війні Польща втратила 21,3% населення.

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