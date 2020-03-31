Польща здобула перемогу над "Газпромом" в Стокгольмському арбітражі в суперечці про ціну на газ

Польська державна нафтогазова компанія PGNiG повідомила, що Стокгольмський арбітраж виніс рішення на користь Польщі в п'ятирічній суперечці з "Газпромом" про ціну на газ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

У повідомленні йдеться, що Арбітражний суд розглянув доводи PGNiG і підтвердив, що ціна на газ по Ямальському контракту була неринковою і завищеною.



Згідно з рішенням, польська компанія буде платити "Газпрому" за паливо за новою формулою розрахунку ціни, яка безпосередньо пов'язана з цінами на газ на західноєвропейському ринку.

Рішення суду торкнеться поставок з 1 листопада 2014 року, тобто з того дня, коли PGNiG подала заявку на перегляд контрактної ціни.

Також у заяві польської компанії йдеться, що "Газпром" буде зобов'язаний повернути їй близько 1,5 млрд доларів, тобто різницю між ціною, розрахованою за новою формулою, і сумою, фактично сплаченою PGNiG з 1 листопада 2014 року по 29 лютого 2020 року.

Раніше повідомлялося, що польська нафтогазова компанія PGNiG відправила російській компанії "Газпром" заяву про намір розірвати Ямальський договір 31 грудня 2022 року.