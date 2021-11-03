Польща звинуватила Білорусь у збройній провокації на кордоні

За словами речника міністра-координатора польських спецслужб, під час того як прикордонники спробували вийти на контакт з невідомими людьми, останні перезарядили зброю й повернулися на територію Білорусі.

Внаслідок інциденту МЗС Польщі викликало тимчасового повіреного у справах Білорусі.

"Все сталося динамічно в умовах обмеженої видимості, тому неможливо було визначити, з яких підрозділів вони прибули, ми зіткнулися з черговою агресивною провокацією білоруської сторони", - заявив речник міністра-координатора польських спецслужб.