Польща назвала дату часткового відновлення транспортування російської нафти

Фото: трубопровід "Дружба" (tsargrad.tv)

Попередньо названа дата 10 червня

Починаючи із 10 червня Польща частково відновить транспортування нафти з Росії по трубопроводу "Дружба". Як передає РБК-Україна, про це повідомляє Польське підприємство з експлуатації нафтопроводів (PERN).

Зазначається, що питання обговорювалося на московській зустрічі виробників, дистриб'юторів і споживачів нафти, що транспортується по трубопроводу "Дружба" у Польщу і Німеччину.

"Сторони погодили процедуру розгляду претензій нафтопереробних заводів, які отримують сировину з Росії. Одночасно з цим, було підтверджено відновлення 10 червня постачання нафти по трубопроводу "Дружба", - вказано у повідомленні.

Крім того зазначається, що PERN готова відновити транспортування нафти. Прицьому компанія "Транснафта" підтвердила готовність заплатити компенсацію за транспортування забрудненої нафти і зараз очищає забруднені ділянки трубопроводу.

PERN повністю відновить транспортування російської нафти 1 липня.

Нагадаємо, 21 травня українська компанія "Укртранснафта" відновила прийом російської нафти на ЛВДС "Мозир" (Республіка Білорусь) для подальшого її транспортування до європейських споживачів.

Додамо, 19 квітня в Білорусі заявили про різке погіршення якості нафти, що надходить з території Росії по трубопроводу "Дружба". Зміст хлорорганічних сполук перевищувало норму в десятки разів.