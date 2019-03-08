Польща призначила нового посла в Україні

Новим послом в Україні став Бартош Ціхоцький

В Министерстве иностранных дел (МИД) Польши сообщили, что министр польского МИД Яцек Чапутович сегодня, 8 марта, передал Бартошу Цихоцкому, который занимал должность его заместителя, назначение на должность нового посла в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Польши в Twitter.

"Министр иностранных дел Чапутович от имени президента Республики Польша номинировал Бартоша Цихоцкого на должность посла Республики Польша в Украине", - говорится в сообщении МИД.

Бартош Цихоцкий работал аналитиком в Центре восточных исследований, Польском институте Международных отношений и Бюро по нацбезопасности. В период 2015-2016 года был сотрудником Посольства Польши на территории Российской Федерации, после чего занимал должность советника главы Службы разведки. В 2017 году вернулся работать в МИД, где отвечал за восточную политику.

Цихоцкий также известен последовательной критикой агрессивной политики РФ и выступал за территориальную целостность Украины. Однако вместе с тем он был противником уступок Украине в исторических спорах.

Напомним, посольство Польши направило ноту протеста МИД Украины. Посольство Польши в Киеве выразило Министерству иностранных дел Украины в связи с попытками релятивировать преступление в Гуте Пеняцкой.