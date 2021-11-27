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Польща нарахувала 206 спроб прориву кордону мігрантами за добу

Автор: Марія Кучерявець

Польща за минулу добу зафіксувала 206 спроб незаконного перетину кордону біженцями з боку Білорусі. Зокрема, під час однієї з них група зі 100 мігрантів намагалася штурмувати рубіж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польську прикордонну службу в Twitter.

Як зазначили у відомстві, цього разу група біженців намагалася прорвати кордон біля польського прикордонного пункту Біловежа.

"На ділянці, що охороняється прикордонним постом у Біловежі, прикордонна служба відбила напад на кордон групи зі 100 осіб", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок чого, було затримано семеро іноземців за сприяння мігрантам. Серед яких шість громадян Грузії та один - Росії.

Нагадаємо, вчора лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко заявив мігрантам, які застрягли на кордоні з Польщею, що країна допоможе їм повернутися додому, якщо вони захочуть.

Додамо, заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач заявив, що на польсько-білоруському кордоні відбувається гра авторитарних режимів Білорусі та Росії. Вони намагаються звинуватити Польщу у гуманітарній кризі на кордоні.

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