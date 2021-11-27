Польща нарахувала 206 спроб прориву кордону мігрантами за добу

Польща за минулу добу зафіксувала 206 спроб незаконного перетину кордону біженцями з боку Білорусі. Зокрема, під час однієї з них група зі 100 мігрантів намагалася штурмувати рубіж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польську прикордонну службу в Twitter.

Як зазначили у відомстві, цього разу група біженців намагалася прорвати кордон біля польського прикордонного пункту Біловежа.

"На ділянці, що охороняється прикордонним постом у Біловежі, прикордонна служба відбила напад на кордон групи зі 100 осіб", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок чого, було затримано семеро іноземців за сприяння мігрантам. Серед яких шість громадян Грузії та один - Росії.