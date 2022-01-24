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Польща починає будівництво паркану на кордоні з Білоруссю

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Понеділок 24 січня 2022 17:39
Польща починає будівництво паркану на кордоні з Білоруссю Фото: Польща починає будівництво паркану на кордоні з Білоруссю (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 25 січня, Польща почне будівництво стіни на кордоні з Білоруссю. Зокрема, для припинення міграційної кризи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WNP.

Прес-секретар прикордонної служби лейтенант Ганна Михальська повідомила, що роботи почнуться з буріння паль і їх бетонування в грунт. Вона також додала, що підготовча робота велася протягом деякого часу.

Стіна на кордоні з Білоруссю загальною протяжністю 186 км і висотою понад 5,5 м повинна бути готова в червні цього року.

Будівельні роботи будуть виконуватися компанією Budimex і консорціумом у складі Unibep і її дочірньої компанії Budrex. Budimex побудує греблю на двох ділянках загальною протяжністю 105,5 км, а Unibep - 80,7 км.

Роботи вестимуться одночасно на чотирьох ділянках.

Раніше повідомлялося, що Польща побудує капітальне загородження в Підляшші для запобігання міграції.

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