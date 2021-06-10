Польща почала вакцинацію українців від COVID: ситуація на кордоні

В Польщі почалася вакцинація від COVID для громадян України, які їдуть до країни на навчання або на роботу. І, судячи з усього, ця ініціатива не призвела до різкого зростання пасажиропотоку на україно-польському кордоні.

"За останні тижні ми фіксуємо загальне збільшення пасажиропотоку, особливо у вихідні дні, але критичного збільшення на даний момент немає... Щотижня зараз пасажиропотік зростає, як правило збільшується на вихідні дні. Але різкого збільшення немає, оскільки як в Україні діють додаткові умови для в'їзду, так само само і в сусідніх країнах", - зазначив Демченко.

Він додав, що до Польщі їдуть ті, у кого є підстави, згідно з польськими вимогами. Про туристів говорити не доводиться, оскільки щодо них діє обмеження.

Зазначимо, станом на 15:00, за даними Західного регіонального управління Державної прикордонної служби, на пунктах пропуску на кордоні з Польщею є черги тільки на КПП "Шегині" - 160 і "Краковець" - 35. Але вони не пов'язані з вакцинацією, оскільки до країни в основному їдуть українські працівники та студенти.

Хто може вакцинуватися в Польщі

Українці в Польщі можуть зробити щеплення на загальних підставах. Йдеться про тих, хто навчається, працює або має право на постійне або тимчасове перебування. Але тепер відкрилися і спеціальні мобільні пункти вакцинації на кордоні.

Для українців з посвідкою на проживання, правом на роботу або навчання в Польщі щеплення є безкоштовними. Від них вимагається тільки надати документи, що підтверджують факт навчання або працевлаштування, і паспорт. Але обов'язковою умовою є тест на коронавірус, який коштує 130 злотих - близько 950 гривень. Результат тесту буде через 15 хвилин.

Тести не є обов'язковими для тих, хто в'їжджає до Польщі, але негативний результат звільняє від обов'язкового карантину. Якщо тест буде позитивним, то карантин можна безкоштовно відбути в центрі під Жешувом. В іншому випадку потрібно залишити адресу, за якою людина буде проходити самоізоляцію, або повернутися в Україну.

Де знаходяться пункти вакцинації

Вже можна робити щеплення в мобільних пунктах "Медик", де так само можна здати тест. На сьогодні на кордоні з Україною є чотири таких пункти - в Перемишлі, в селі Замехів, в пунктах пропуску Дорохуськ і Гребенне. Найближчим часом має відкритися пункт у Будомежі.