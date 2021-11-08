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Польща мобілізувала додаткові сили для стримування нелегальних мігрантів

Автор: Сергій Пишкін

Станом на сьогодні на кордонах Польщі перебуває до 4 тисяч нелегальних мігрантів. Країна мобілізувала додаткові сили.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу прем'єр-міністра Польщі.

Згідно з даними офіційного представника уряду Польщі Петра Мюллера, наразі на польсько-білоруському кордоні перебуває від 3 до 4 тисяч людей, а на всій території Білорусі - близько десяти тисяч нелегальних мігрантів, які планують потрапити до країни.

Як пише пресслужба Сил територіальної оборони Польщі, о 16:00 за київським часом, до кордону були мобілізовані два легких піхотних батальйони з метою стримування напливу мігрантів.

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