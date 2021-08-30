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Польща готується до провокацій Росії на кордоні під час навчань "Захід-2021"

Автор: Анастасія Рокитна

У Польщі готуються до провокацій Росії під час військових навчань "Захід-2021". Вони пройдуть у безпосередній близькості від країн Балтії.

Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Марцін Оцєпа, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Польське радіо".

За його словами, агресія Росії проти України також почалася з військових маневрів на кордоні.

"Насправді ми повинні бути готовими до всіх сценаріїв. Але сьогодні найбільш ймовірними є сценарії провокацій на кордоні, позаяк російські війська будуть дуже близько до кордонів Польщі, вони розміщуватимуться на білоруських полігонах та летовищах у безпосередній близькості до тих подій на кордоні, пов’язаних із міграційною активністю", - зазначив він.

У вересні 2021 року на території Білорусі пройдуть масштабні спільні російсько-білоруські військові навчання "Захід-2021".

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