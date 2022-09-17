"Півроти полягло". Окупант розповів про наступ ЗСУ у Харківській області (перехоплення)

Російські солдати втікають з Харківської області через наступ ЗСУ. При цьому вони скаржаться на втрати та недолуге командування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

У черговій перехопленій розмові російський солдат розповів товаришу, як довелося втікати з Харківського напрямку.

Окупант зізнався, що навіть важке озброєння не допомагає утримати позиції. Крім того, командир покинув свій підрозділ.

"Там, де противник не продивлювалися н***я. Блокпости не виставили... Розвертаються, дивляться, а там за селом гора, на цій горі, метрів 300-400 хохли стоять... Стою, спостерігаю, комбригу доповідаю, а він каже: "Спостерігайте". І все, в результаті доспостерігалися", - зізнався окупант.

За словами російського солдата, українські підрозділи завдали потужного удару.

"У нас ось півроти снайперів полягло. У них там взвод був. Піввзводу полягло вчора, 12 осіб. І все, снайпера відмовляються і додому", - сказав солдат РФ.