Полозов не коментує ситуацію з обміном полоненими

Фото: Микола Полозов (УНІАН)

За його словами, це в інтересах їх підзахисних

Адвокати команди військовополонених українські моряків не дають ніяких коментарів з приводу обміну полонених між Україною і РФ. Про це заявив адвокат Микола Полозов в Facebook.

За його словами, це в інтересах їх підзахисних.

"Ми не коментуємо чутки, припущення і явно підроблену інформацію. Офіційний коментар буде представлений на даній сторінці тоді, коли всі необхідні факти будуть підтверджені", - написав він.

Раніше повідомлялося, що в аеропорту "Київ" сіл військовий літак, в якому можуть знаходитися українські політв'язні.

Сьогодні адвокат затриманих в Україні росіян Валентин Рибін заявив, що вони продовжують залишатися в СІЗО. Він також не виключив, що обмін полоненими через це можуть взагалі перенести на 3 вересня.

Нагадаємо, про те, що утримуються Росією українських моряків вже доставили до Києва в рамках українсько-російського обміну "Крим.Реалії" повідомили рідні одного з моряків.