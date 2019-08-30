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Полозов не коментує ситуацію з обміном полоненими

Новини » Політика    30.08.2019 - 10:47
Полозов не коментує ситуацію з обміном полоненими
Фото: Микола Полозов (УНІАН)

За його словами, це в інтересах їх підзахисних

Адвокати команди військовополонених українські моряків не дають ніяких коментарів з приводу обміну полонених між Україною і РФ. Про це заявив адвокат Микола Полозов в Facebook.

За його словами, це в інтересах їх підзахисних.

"Ми не коментуємо чутки, припущення і явно підроблену інформацію. Офіційний коментар буде представлений на даній сторінці тоді, коли всі необхідні факти будуть підтверджені", - написав він.

Раніше повідомлялося, що в аеропорту "Київ" сіл військовий літак, в якому можуть знаходитися українські політв'язні.

Сьогодні адвокат затриманих в Україні росіян Валентин Рибін заявив, що вони продовжують залишатися в СІЗО. Він також не виключив, що обмін полоненими через це можуть взагалі перенести на 3 вересня.

Нагадаємо, про те, що утримуються Росією українських моряків вже доставили до Києва в рамках українсько-російського обміну "Крим.Реалії" повідомили рідні одного з моряків.

Літаки з росіянами для обміну ще не вилітали, - адвокат Обмін полоненими: в аеропорту "Київ" сів військовий літак
Новини України обмін полоненимиНиколай Полозов
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