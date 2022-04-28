Більше половини українців планують садити город цього року

Лише 8% зазначили, що мають город, але садити нічого не будуть. Ще чверть (26%) не мають ділянки.

Найбільше тих, хто садитиме городи, серед мешканців заходу та центру країни. Серед селян таких 83%, мешканців малих міст - 65%, обласних центрів - 50%.

Під час опитування 33% зазначили, що відвідували церкву на Великдень, 67% - не відвідували. Це вищий показник аніж в час першого карантину (квітень 2020), але нижчий ніж був до 2020 року. Найбільше тих, хто був у церкві на Великодні свята серед мешканців західних областей та сільського населення.

Нагадаємо, наприкінці квітня в Україні спостерігається поступове зростання кількості працівників, які повертаються до роботи. Наразі серед тих, хто мав роботу до війни, продовжують працювати 59% (у березні таких було 46%).

Опитування проведене 26 квітня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих Росією територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.