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Більше половини країн світу пом'якшили обмеження на поїздки

Автор: Андрій Козловський

Більш ніж половина країн світу послабили обмеження на поїздки, які були введені у зв'язку з пандемією коронавірусу. Водночас багато країн вкрай обережні у відношенні ослаблення карантину.

Про це повідомляє Всесвітня туристична організація ОНН (UNWTO).

Як повідомляється, 115 країн світу, а це 53%, послабили обмеження на поїздки. Таким чином, зараз стало на 28 напрямів більше, ніж було 19 липня.

"Напрями, в яких були скасовані обмеження, як правило, мають високий або дуже високий рівень санітарно-гігієнічної інфраструктури, а також порівняно низькі показники COVID-19", - повідомляє організація.

Також в UNWTO відзначають, що 64% туристичних напрямків, де ще діють обмеження на поїздки, досить сильно залежать від повітряного авіасполучення: 70% іноземних туристів прибувають туди на літаках.

Крім того, межі 93 країн (43% від загального числа), як і раніше повністю закриті для туристів. З них 27 напрямків закриті на строк не менше 30 тижнів.

Нагадаємо, вже 48 країн світу відкрили кордони для громадян України.

Крім того, з 1 вересня почали діяти нові правила виїзду з України в Білорусь.

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