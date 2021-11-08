Більше половини областей України в "червоній зоні": скільки триватиме ця хвиля епідемії

Вихід на пік коронавірусу в Україні зовсім не означає, що в найближчий тиждень-два всі регіони вийдуть з "червоних" зон. Жоден прогноз поки не дає відповіді на питання, коли країна пройде цей пік.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Вихід на пік. Коли епідемія піде на спад і послаблять карантин ".

Зараз в Україні 17 "червоних зон", в найближчі тижні деякі області можуть з неї вийти, а деякі - зайти.

Наприклад, Херсонській області, яка першою дійшла до червоного рівня епіднебезпеки, знадобилося більше двох тижнів, щоб трохи збити наплив хворих.

Середній термін перебування регіону в "червоні" зоні під час весняної хвилі становив 37 днів, мінімальний - 22 дні, зазначив керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганіченко.

У Київській школі економіки вважають, що ця хвиля триватиме приблизно стільки ж, як і весняна.

"Другий варіант: вона може тривати довше ніж попередня, адже "Дельта" швидше поширюється, тому довше потрібно утримувати регіон під обмеженнями, щоб стабілізувати ситуацію. Можливий і третій сценарій: через те, що ця хвиля розвивається дуже стрімко, навпаки, карантинні обмеження скоро дадуть ефект. Але, за нашими оцінками, він малоймовірний", - пояснив РБК-Україна керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE.