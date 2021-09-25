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Понад половина німців не сумуватимуть за Меркель, - опитування

Автор: Дмитро Левицький

Понад половина німецьких громадян заявили, що не будуть сумувати за Ангелою Меркель після закінчення її терміну на посаді канцлера Німеччини. Меркель піде з посади після виборів до Бундестагу, які пройдуть 26 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Der Spiegel.

За даними опитування, проведеного інститутом Civey, не будуть сумувати за канцлером Меркель 52% німців. Ще 38% опитуваних заявили, що їм бракуватиме Меркель на посаді німецького канцлера.

Решта учасників опитування не визначилися з відповіддю.

Ангела Меркель обіймала посаду канцлера Німеччини протягом 16 років.

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Ангела МеркельВыбори в Німеччині