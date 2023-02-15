Половину "положим" сразу. Что говорят эксперты о возможном "воздушном наступлении" России

Недавно издание Financial Times со ссылкой на данные западной разведки сообщило, что Россия стягивает к границам с Украиной свою авиацию для поддержки наступления. Официально в США заявили, что не видят такого наращивания, но выступили за усиление украинской ПВО.
Что думают о возможности российского наступления с авиацией военные эксперты - узнавало РБК-Украина.
Эксперт Украинского милитарного центра Юрий Збанацкий в комментарии изданию подчеркнул, сейчас звучит множество манипулятивных заявлений касательно нового масштабного наступления россиян, поэтому не включено, что это может быть всего лишь очередное запугивание.
"Это что-то вроде запугиваний по типу вот "сейчас Россия начнет настоящую войну", но все что они могли сделать, уже сделали. Авиацию они применяли и в начале полномасштабного вторжения и уже тогда несли потери. А с тех пор наша ПВО только усилилась", - отмечает. Збанацкий.
При этом он не исключает, россияне действительно могут попытаться применить авиацию, но не известно только на каком направлении: будь то на востоке, юге или же со стороны Беларуси.
"Если взять Беларусь, как пример, то она же никуда не девалась. Хотя они значительную часть самолетов перебросили из РБ в оккупированный Крым, но на белорусской территории есть постоянное присутствие авиации РФ, из-за чего у нас часто раздаются воздушные тревоги, потому как некоторые их истребители способны нести ракеты "Кинжал", - объясняет Збанацкий.
Он также напомнил, что враг держит самолеты на аэродромах, которые находятся вдоль российской границы. Они есть и в Крыму, или на юго-востоке. Возможно, враг планирует подбросить их больше или это какая-то ротация сил - одни самолеты перебрасывают вглубь РФ, а другие вдоль границы с Украиной.
"Но в любом случае средства ПВО сейчас таковы, что при таком сценарии значительная часть самолетов россиян сразу будет сбита", - подчеркивает Збанацкий.
Поэтому, как подчеркнул эксперт, имеет ли подобное наступление какой-то смысл для врага, трудно сказать.
"Поскольку в РФ все меньше и меньше тех же вертолетов и экипажей. Поэтому говорить о том, что наступление россиян при поддержке авиации позволит им выполнить какие-либо задачи здесь трудно", - отмечает Збанацкий.
В любом случае, по словам эксперта, средства ПВО у Украины сейчас таковы, что при таком сценарии значительная часть самолетов россиян сразу будет сбита. Он напомнил, россияне в последние месяцы использовали тактическую авиацию для запуска ракет, при этом находясь в безопасной для них зоне.
"Как вот, например, их тактические самолеты летают вдоль границы и периодически запускают Х-29 с дистанции до 10 км, чтобы не входить в зону украинской ПВО. То есть россияне сами понимают риски. И я не думаю, что они смогут действительно при поддержке авиации чего-то достичь напролом украинской ПВО", - сказал изданию Збанацкий.
Ведь, как объясняет эксперт, бросать мобилизованную пехоту или ЧВК-шников на мясо это одно дело, а когда речь идет о самолетах и экипажах, то их меньше и они "больше стоят".
"Не исключено, что это может быть какая-то провокация перед годовщиной полномасштабного вторжения, потому что им нужно показать какие-то "результаты". Но если и попробуют, то попробовать можно все, но я не думаю, что это принесет РФ какие-то достижения, а даже если и так, это возможно только за счет больших потерь", - подытожил Збанацкий.
Несколько иного мнения по поводу возможного наступления РФ с авиацией полковник ВСУ в запасе и военный летчик-инструктор Роман Свитан. Он предполагает, что россияне действительно через неделю уже могут быть готовы к наступлению при поддержке авиационной компоненты.
"Любое наступление без авиационной составляющей - это просто расход ресурсов. Поэтому и для нас очень важно, если мы готовимся наступать весной, нам очень нужна авиационная составляющая от союзников. Поскольку операции без авиации - это потоптаться на месте. Можно выполнить какие-то задачи, но не глобальные или масштабные", - объясняет изданию Свитан.
По мнению эксперта, РФ все же удается с военной точки зрения несколько грамотно подходить к выполнению наступательных задач.
"Они наступление как таковое начали уже после 7 января, двигаясь в сторону Соледара, Бахмута, Авдеевки, Угледара, Белогоровки, Кременной, Купянска и они будут увеличивать это давление в основном после того, как зайдут оставшиеся части российских войск. Они будут заходить где-то в третьей декаде февраля, грубо говоря через неделю-две как раз достигнет пика давление войск РФ. Вероятно, подключатся новые фронты, возможно, Запорожский и Харьковский. И к тому времени российская авиация начнет действовать, как она уже начала действовать в районе Угледара, Бахмута и Белогоровки", - считает Свитан.
По его словам, количество самолетов и вертолетов, накопленных врагом, как раз говорит о том, что россияне однозначно готовятся к эскалации.
"Несколько сотен самолетов и вертолетов подтянуто к границам Украины и к линии фронта: и в Крым, и в Ейск, а также в Ростовскую, Воронежскую и Белгородскую области РФ как раз ближе к границам с Харьковской, Донецкой, Луганской областями Украины, а также к Херсонской и Запорожской", - рассказал Свитан.
Эксперт предполагает, что авиация, подтянутая сейчас врагом, говорит о том, что он может привлечь ее на Луганском, Донецком, Харьковском и Запорожском направлении.
"Однозначно это будет участие авиации врага. При чем оно может быть предварено ракетной атакой. Не исключено, что они могут идти параллельно, чтобы пресытить нашу систему ПВО", - говорит Свитан.
Он допускает, что вертолеты РФ может использовать для поддержки наступающих войск, которые в основном используются как так называемые "летающие танки". При этом самолеты могут быть использованы в качестве штурмовиков и бомбардировщиков для выполнения задач на линии фронта.
Вместе с тем Свитан обращает внимание на важный момент - российская авиация вглубь нашей страны не попадет, потому что будет сбита, поскольку ПВО у нас сильная.
"Впрочем, вдоль линии фронта враг сможет работать по разным высотам и направлениям. Здесь основная проблема наших войск на линии фронта. Но благодаря нашей мощной системе ПВО можно говорить о том, что мы примерно половину всей привлеченной авиацией врагом в таком случае "положим" уже на первой волне атаки", - подчеркнул эксперт в комментарии для РБК-Украина.
Напомним, ранее Financial Times, ссылаясь на два источника среди официальных лиц, сообщило, что Россия накапливает у границ Украины самолеты и вертолеты и этой информацией якобы обмениваются союзники по НАТО.
Издание цитировало высокопоставленного дипломата, заявившего, что Россия якобы "ведет подготовку к воздушной кампании и пытается атаками вывести из строя украинскую противовоздушную оборону".
Неназванные лица сказали FT, Москва хочет попытаться прибегнуть к "воздушной битве", ведь ее сухопутные войска достаточно истощены. А вот что касается авиации, то у россиян показатели лучше, якобы у РФ ее могло остаться "более 80%".
Отметим, что вчера вечером на пресс-конференции по итогам заседания в формате Рамштайн глава Пентагона Ллойд Остин прокомментировал этот вопрос и заявил - США не видят возможностей для массовой воздушной атаки со стороны РФ.
Он обратил внимание на то, что Россия массово не ввела в Украину свою авиацию, поскольку украинская ПВО была очень эффективная. Однако он все-таки выступил на необходимости укрепления возможностей Украины.
"Мы знаем, что в России остается в запасе значительное количество авиации… Вот почему мы подчеркиваем, что должны делать все возможное, чтобы Украина получила как можно больше средств противовоздушной обороны", - заявил вчера глава Пентагона.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.