Майже половину населення Словаччини перевірили на коронавірус

Фото: тест на коронавірус (РБК-Україна)

У Словаччини після початку масового тестування на коронавірус перевірили вже майже половину населення країни. Безкоштовне тестування зробили 2,58 млн громадянам Словаччини.

Про це повідомляє The Guardian.

За даними міністр оборони Словаччини Ярослава Нага, 25 850 осіб, або ж 1% перевірених, дали позитивний результат. У цих громадян виявили коронавірус, тепер їх відправлять на лікування або карантин.

Всього у Словаччині проживає 5,5 млн громадян. Це тестування має дозволити словацькій владі уникнути колапсу медичної системи через нову хвилю коронавірусу. Тестують майже всіх людей, крім дітей до 10 років.

Нагадаємо, процес масового тестування на коронавірус почався у Словаччині вчора, 31 жовтня. Біля місць тестування утворювалися велетенські черги бажаючих пройти перевірку.

Додамо, у Словаччині з 24 жовтня по 1 листопада діяла комендантська година. Особи, які здали негативний тест на коронавірус, звільнялися від обмежень.