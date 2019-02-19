Майже половина жителів Ізраїлю негативно ставиться до Польщі, - опитування

На ставлення євреїв до Польщі міг вплинути торішня дипломатична криза

Около половины жителей Израиля негативно относится к Польше. 16% респондентов ответили, что относятся к Польше "очень неблагоприятно". Такие результаты были получены в ходе опроса общественного мнения, проведенного среди израильтян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Польша".

Как отмечается, на отношение евреев к Польши мог повлиять, в частности, прошлогодний дипломатический кризис на линии Варшава-Тель-Авив, который потряс мир политики.

Считается, что это был крупнейший кризис польской дипломатии с 1989 года.

Очагом кризиса был законопроект об Институте национальной памяти. В нем говорилось, в частности, о том, что безосновательное обвинение поляков в участии в Холокосте должно преследоваться законом. Данное положение нового закона вызвало критику Израиля, поскольку могло привести к фальсификации исторических фактов.

Несмотря на то, что дипломатическое напряжение удалось смягчить, а закон в предлагаемой редакции не вступил в силу, это повлияло на отношения двух народов.

По результатам опроса, 67% израильтян заявили, что Польша неохотно принимает на себя ответственность за негативную роль, которую сыграли некоторые ее граждане в Холокосте.

Вместе с тем, 72% признали, что поляки тоже были жертвами нацистских преступлений, при этом опрошенные отметили, что страдания Польши не может сравниться с тяжелым испытанием, через которое пришлось пройти еврейскому народу.

Напомним, ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий отменил участие Польши в саммите Вышеградской четверки (V4) в Израиле.

Ранее Моравецкий отменил поезду в Израиль после заявлений премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о причастности поляков к Холокосту во время Второй мировой войны.

По словам пресс-секретаря польского премьера, Моравецкий объявил, что на саммит Вышеградской четверки в Израиль приедет министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Очередной скандал разразился после того, как на конференции по Ближнему Востоку в Варшаве Нетаньяху подчеркнул причастность поляков к Холокосту во время Второй мировой войны. По данным газеты Haaretz, Нетаньяху заявил, что "поляки сотрудничали с нацистами". В ответ на это президент Польши Анджей Дуда пригрозил перенести из Иерусалима саммит Вышеградской четверки (V4).