Половина украинцев уже не верят в счастливую жизнь в составе ЕС через 10 лет

По данным опроса пор в мае-июне 2025 года только 43% украинцев считают, что через 10 лет Украина будет процветающей страной-членом ЕС.

Зато с 28% до 47% стало больше тех, кто считает, что через 10 лет Украина будет разрушенной страной со значительным оттоком населения.



Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, Ослабление веры в счастливое будущее страны является безусловно тревожной тенденцией.

По его мнению, в значительной степени нынешняя война и связанные с ней потери воспринимаются как инвестиция в то, чтобы потом Украина и украинцы смогли наконец пожить нормально.

"В то же время мы видим, что украинцы сохраняют волю к продолжению сопротивления России и не собираются капитулировать независимо от того, оптимистично или пессимистично они оценивают будущее страны", добавил он.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос среди 1011 респондентов в течение 15 мая - 3 июня 2025 года.