Половина українців проти жорсткого карантину у разы другої хвилі епідемії

Половина українців (46%) вважають, що влада повинна знову ввести жорсткі карантинні заходи під час можливої другої хвилі епідемії. Протилежної думки дотримуються стільки ж громадян - 47%.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

При цьому 51% опитаних очікують нову хвилю епідемії коронавірусу восени-взимку цього року, проте 38% - не очікують і 11% - не змогли відповісти.

Ставлення українців до щоденних брифінгів МОЗ щодо ситуації з коронавірусом неоднозначно: 49% підтримують їх проведення, а 43% - ні.

За даними опитування, 43% респондентів часто стежать за новинами про коронавірус, ще 21% іноді стежать і 18% рідко стежать за новинами про коронавірус. Взагалі не цікавляться - 17%.

Найчастіше отримують інформацію про ситуацію з коронавірусом в Україні з національного телебачення (60%) та Інтернет сайтів (51%). Через Facebook отримують інформацію 26%, від родичів, близьких, знайомих - 17%, YouTube - 14%, Telegram канал і Вайбер-спільнота Коронавірус-Інфо - 13%; радіо, пресу, Instagram, і офіційний сайт Міністерства охорони здоров'я - 8-12%.

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування методом формалізованого інтерв'ю (face-to-face) по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Терміни проведення: перша хвиля: 14-19 липня 2020, друга хвиля: 15-25 серпня 2020 року. Вибіркова сукупність в обох хвилях по 2000 респондентів. Помилка репрезентативності не перевищує 2,2%.

Відзначимо, за даними опитування Центру "Соціс" і Центру Разумкова, наприкінці липня 2020 року 38,5% українців вважали, що проблема коронавірусу занадто перебільшена і що є багато інших, більш небезпечних захворювань.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування КМІС, в середині травня 57% українців більше побоювалися економічних наслідків від запровадження карантинних обмежень, ніж епідемії коронавірусу. Тільки половина українців підтримують жорсткий карантин у разі другої хвилі коронавіруса.